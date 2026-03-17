Otvaranje sezone na ribnjaku Bager u Plandištu

Udruženje sportskih ribolovaca „Smuđ“ iz Plandišta 4. i 5. aprila ove godine organizuje turnir sportskih ribolovaca na ribnjaku Bager u Plandištu. Ovaj turnir označava i otvaranje sezone na ribnjaku Bager.

Skup svih prijavljenih takmičara je zakazan za subotu 4. aprila u 6.30 časova. Izvlačenje pozicija i samo takmičenje počinje u 8 časova i traje do nedelje 5. aprila u 12 časova.

Kotizacija za učešće na takmičenju je 5.000 dinara. Takmiči se ekipno ukupno 10 ekipa, a za najuspešnije takmičare predviđene su i prigodne nagrade. Doplata za najveću ribu je 1.000 dinara na licu mesta (ko želi).

Prijave se mogu izvršiti na brojeve telefona 0611495013 – Igor Dimitrijević.

Prema propozicijama takmičenja peca se u dva sektora:

Sektor A pozicije 1, 2, 7, 8, 12

Sektor B pozicije 3, 4, 9, 10, 11

– Hrana ograničena na 5 kg tigrov orah, stari kukuruz na jednu kantu

– Ekipu čine 4 člana i svi imaju pravo pecanja

– Peca se na 4 štapa po pravilu jedan štap jedna udica

– Ukoliko sudija zatekne više od 4 štapa zabačenih u vodu sa udicom ekipa se kažnjava crvenim kartonom

– Dozvoljena dužina poveza na sistemu je 30cm, svaki pokušaj dizanja mamca na veće dužine kažnjava se crvenim kartonom

Detaljniji pravilnik, sa strogo utvrđenim propozicijama takmičenja možete naći na zvaničnoj stranici udruženja ribolovaca „Smuđ“ Plandište.

(Pančevac)