I to je Pančevo: U društvu proleće stiže na motorni pogon

20:59

15.03.2026

Foto: Milan Šupica

U društvu

Naiđe dan kada bismo da budemo sami sa sobom.
Sa zatvorenim vratima za posetioce.
Uz isključen telefon i potpunu tišinu.
Takvu da se čuje saobraćaj sa ulica.
I komšijsko ćutanje i radosni zvuci iz stana pored.
Dosadno brundanje lifta koji nikada ne menja svoj put.
To ume da bude lekovito, ako je u pitanju jedan dan.
Dva dana su u redu, sve preko toga zahteva razmene.

Proleće stiže

Neke stvari se nikada neće promeniti. Ili teško.
Zašto bi, npr., bilo ko sklanjao most s njegovog mesta.
S druge strane, sasvim je okej da se prave nove spone.
Ljudi, iako podložni promenama, ne rade to radikalno.
Dve-tri finese, nekad i nesvesne u potpunosti, eventualno.
Potpuno je normalno da psi liče na vlasnike.
Jer stapamo se s ljubimcima, kao i sa ukućanima.
Kad nas zagreje sunce, živnemo, a pre leta je proleće.

Na motorni pogon

Fokus ili koncentracija. Inspiracija ili nadahnuće.
Pametno ili umno. Rešenost ili odlučnost.
Sve skoro pa sinonimi.
Postoji i obratno, kontra od sinonima – antonimi.
Istina i laž. Ljubav i mržnja.
Sreća i tuga. Crno i belo.
Odlučimo da se pametno fokusiramo na inspiraciju.
Na motorni pogon.

(Pančevac / Siniša Trajković)

