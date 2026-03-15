I to je Pančevo: U društvu proleće stiže na motorni pogon

U društvu

Naiđe dan kada bismo da budemo sami sa sobom.

Sa zatvorenim vratima za posetioce.

Uz isključen telefon i potpunu tišinu.

Takvu da se čuje saobraćaj sa ulica.

I komšijsko ćutanje i radosni zvuci iz stana pored.

Dosadno brundanje lifta koji nikada ne menja svoj put.

To ume da bude lekovito, ako je u pitanju jedan dan.

Dva dana su u redu, sve preko toga zahteva razmene.

Proleće stiže

Neke stvari se nikada neće promeniti. Ili teško.

Zašto bi, npr., bilo ko sklanjao most s njegovog mesta.

S druge strane, sasvim je okej da se prave nove spone.

Ljudi, iako podložni promenama, ne rade to radikalno.

Dve-tri finese, nekad i nesvesne u potpunosti, eventualno.

Potpuno je normalno da psi liče na vlasnike.

Jer stapamo se s ljubimcima, kao i sa ukućanima.

Kad nas zagreje sunce, živnemo, a pre leta je proleće.

Na motorni pogon

Fokus ili koncentracija. Inspiracija ili nadahnuće.

Pametno ili umno. Rešenost ili odlučnost.

Sve skoro pa sinonimi.

Postoji i obratno, kontra od sinonima – antonimi.

Istina i laž. Ljubav i mržnja.

Sreća i tuga. Crno i belo.

Odlučimo da se pametno fokusiramo na inspiraciju.

Na motorni pogon.

(Pančevac / Siniša Trajković)

