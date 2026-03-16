Pančevci pokorili Budimpeštu: Marko i Miloš doneli srebro sa prestižne regate!

Univerzitetski osmerac Vojvodine ostvario je izuzetan uspeh na prestižnoj međunarodnoj regati „Budapest Cup”, osvojivši srebrnu medalju u konkurenciji deset univerziteta iz celog sveta. Poseban ponos Pančeva su naši veslači Marko Jančikin i Miloš Badrljica, koji su bili ključni deo ove sjajne posade.

U izuzetno jakoj konkurenciji, gde su snage odmerili timovi iz Amerike, Engleske, Nemačke, Italije, Španije i drugih zemalja, naš osmerac je pokazao vrhunsku formu i borbenost. Srebrno odličje u ovakvom međunarodnom društvu potvrda je da se u našoj pokrajini i gradu neguju veslački talenti najvišeg ranga.

Pobedničku posadu, pored naših sugrađana, činili su i veslači iz Novog Sada, Zrenjanina, Palića i beogradskog „Grafičara”, uz kormilara Lauru Malatinski. Ovaj uspeh je plod sjajne timske saradnje i dokaz da vojvođansko veslanje ima svetlu budućnost na svetskoj sceni.

Čestitamo Marku, Milošu i celom timu na ovom velikom rezultatu koji je još jednom proslavio ime Pančeva van granica naše zemlje.

