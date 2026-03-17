Juniori „Pančeva 1813” odbranili titulu šampiona Srbije: Dominacija pištoljem u Beogradu

Proteklog vikenda Beograd je bio domaćin juniorskog Prvenstva Srbije (A program), gde su se najbolji mladi strelci nadmetali u disciplinama vazdušna puška i pištolj. Streljačka družina „Pančevo 1813” zabeležila je 14 nastupa, krunisanih odbranom titule državnog prvaka.

Zlato za pištoljaše i uspeh u finalima

Ekipa juniora pištoljem ubedljivo je potvrdila primat u Srbiji. Čak dvojica Pančevaca našla su se u finalu među osam najboljih – Andrej Jeftenić je zauzeo šesto (558 krugova), a Jovan Kondić peto mesto (557 krugova). Marko Ninković je sa 550 krugova bio nadomak finala uprkos poteškoćama na početku meča, dok su zapažene rezultate ostvarili i Ognjen Bunčić (537) i mlada pionirka Petra Papić (515).

Miks parovi: Petra i Marko četvrti u državi

Poseban uspeh ostvaren je u disciplini miks pištolj. Ekipa koju čine Petra Papić (svega 14 godina) i Marko Ninković kvalifikovala se u finale kao jedna od četiri najbolje ekipe u konkurenciji njih 11. Na kraju su zauzeli visoko četvrto mesto, ostavivši iza sebe tri tima u kojima nastupaju aktuelni reprezentativci. Druga, još mlađa ekipa (Ivana Ančić i Andrej Jeftenić), završila je na 11. poziciji, stičući dragoceno iskustvo.

Lični rekordi za budućnost puške

Iako ekipa juniorki puškom nije stigla do postolja (6. mesto od 13 ekipa), raduju rezultati mladih nada. Dok Ivi Rakonjac ovoga puta nije išlo po planu, kadetkinje Ana Negovanović (601,4) i Ana Petković (587,9) otpucale su svoje najbolje rezultate u karijeri.

Šta sledi?

Strelce „Pančeva 1813” već narednog vikenda očekuju novi izazovi: seniori putuju na Prvenstvo Srbije u Niš, dok će najmlađi takmičari u Uljmi nastupiti na završnom kolu Lige pionira Vojvodine.

(Pančevac)