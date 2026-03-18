Danas sednica Skupštine grada Pančeva

Predsednik Skupštine grada Pančeva Tigran Kiš otvoriće u 10 sati desetu sednicu lokalnog parlamenta. Ima preko 70 tačaka dnevnog reda, a posebno su važne one sa početka: planovi generalne regulacije Potamišja i Gradske šume, Starčeva, Jabuke i Banatskog Novog Sela.

Neophodna je eksterna revizija završnog računa budžeta grada Pančeva za 2025, kao i pristupanje izradi teritorijalne Strategije urbanog područja grada Pančeva. Teme su i PU „Dečja radost” Pančevo, te davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Pančeva za 2026. Izmene i dopune godišnjih programa poslovanja javno-komunalnih preduzeća i gradskih ustanova takođe su stvari o kojima će predstavnice i predstavnici građana raspravljati za govornicom.

Izveštaje o godišnjim aktivnostima podneće Lokalni ombudsman i Gradski štab za vanredne situacije, a narativni finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima iz budžeta grada Pančeva za 2025. godinu predstaviće Dom zdravlja. Kao i uvek, tu su i kadrovska pitanja.

(Pančevac / S. T.)

