Istorijski preokret u Beogradu: Multipli mijelom po prvi put okarakterisan kao izlečiva bolest

Godišnji skup „Koračajmo zajedno“ i međunarodni seminar „Zajedno u borbi za lek“, održani 15. i 16. marta u beogradskom Sava Centru, doneli su revolucionarne vesti za obolele od multiplog mijeloma.

U organizaciji Udruženja pacijenata obolelih od ove bolesti, stručnjaci iz zemlje i sveta poslali su jasnu poruku: multipli mijelom se danas, uz primenu najsavremenijih terapija, po prvi put može smatrati potencijalno izlečivom bolešću.

Ključ je u ranoj dijagnostici i partnerstvu

Tokom prvog dana skupa, lekari su naglasili važnost interdisciplinarnog pristupa. Istaknuto je da je ključ uspeha u edukaciji lekara opšte prakse i drugih specijalnosti kako bi simptome prepoznali na vreme i pacijenta odmah uputili hematologu.

Takođe, poručeno je da pacijent više ne sme biti pasivni primalac terapije, već partner lekaru koji aktivno prati svoje stanje i otvoreno komunicira sa medicinskim timom.

Evropska iskustva: Život produžen na preko 100 meseci

Posebnu pažnju privuklo je izlaganje prof. dr Romana Hajeka iz Češke. On je izneo ohrabrujuće podatke da je uvođenjem četvorostrukih kombinacija lekova u prvoj liniji lečenja, očekivano preživljavanje pacijenata u razvijenim delovima Evrope produženo na čak 100 meseci, uz stalne pozitivne projekcije.

Na stručnim panelima učestvovali su eminentni hematolozi iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca i Niša, koji su razmenili iskustva o značaju pravovremenog započinjanja terapije i kontinuirane saradnje svih nivoa zdravstvene zaštite.

Glas pacijenata se čuje

„Ovakvi skupovi su prilika da pacijenti dobiju odgovore koje dugo čekaju. Visok nivo interaktivnosti pohvalio je i Serdar Erdogan iz International Myeloma Foundation (IMF), istakavši da se ovakva angažovanost pacijenata retko viđa na međunarodnim skupovima“, izjavila je Slađana Veličković, predsednica Upravnog odbora Udruženja.

Mart, mesec borbe protiv multiplog mijeloma, ove godine protiče u znaku velikog optimizma. Udruženje očekuje da će, uz podršku donosilaca odluka, najnoviji terapijski protokoli uskoro postati još dostupniji pacijentima u Srbiji, čime bi se domaći rezultati lečenja izjednačili sa najboljim evropskim standardima.

(Pančevac)