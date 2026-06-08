Aleksandar Čotrić u sredu u Gradskoj biblioteci

Gradska biblioteka Pančevo obradovala je svojim novim izdanjem „Bauk aforizma kruži Evropom – Panorama savremenog aforizma u Evropi”, koju je priredio istaknuti srpski aforističar Aleksandar Čotrić, sve ljubitelje humora i oštre društvene misli. Knjiga će biti predstavljena publici u sredu od 20 časova u čitaonici Biblioteke.

Reč je o jedinstvenoj antologiji savremenih aforizama autora iz brojnih evropskih zemalja koja pruža dragocen uvid u duh našeg vremena, pokazujući da kratka forma može biti snažno sredstvo kritičkog mišljenja, duhovitog preispitivanja stvarnosti i razumevanja savremenog čoveka. Kroz stranice ove knjige čitaoci će otkriti kako aforističari različitih kultura na sličan način prepoznaju i osvetljavaju protivrečnosti sveta u kome živimo.

U ovoj knjizi nalaze se stvaraoci iz 38 zemalja: Azerbejdžana, Austrije, Belgije, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Velike Britanije, Gruzije, Grčke, Irske, Islanda, Italije, Jermenije, Kazahstana, Letonije, Litvanije, Luksemburga, Mađarske, Moldavije, Nemačke, Norveške, Poljske, Portugalije, Rumunije, Rusije, Severne Makedonije, Slovačke, Slovenije, Srbije, Ukrajine, Finske, Francuske, Hrvatske, Crne Gore, Češke, Švajcarske, Švedske i Španije. To što je predstavljen nejednak broj stvaralaca iz pojedinih država, prema rečima priređivača Aleksandra Čotrića, nije posledica nedostatka uvida u aforističarski opus, već činjenice da na Balkanu i u centralnoj i istočnoj Evropi više autora piše uspelije aforizme od kolega u ostatku kontinenta.

– Na pripremi ove panorame radio sam mesec dana i – 40 godina. Za tehnički deo posla mi je trebalo 30 dana, a 40 godina za čitanje, prevođenje i proučavanje aforistike, kako bih stekao uvid u to šta se kvalitetom izdvaja od proseka i slabijih ostvarenja. U tome mi je pomogao rad na antologijama ruskog, bugarskog, poljskog, rumunskog, češkog, slovačkog, ukrajinskog, beloruskog, jermenskog, nemačkog i francuskog aforizma. Ne tvrdim da su pred vama najbolji autori, ali sam uveren da nisu ni loši, ni osrednji. Neki od njih ovenčani su i Nobelovom nagradom za književnost, kao što su Svetlana Aleksijevič, Elijas Kaneti, Džordž Bernard Šo, a neki joj se tek nadaju – izjavio je Čotrić prošle godine nakon izlaska knjige iz štampe.

U sredu u Pančevu o knjizi će, pored Čotriča, govoriti i urednik izdanja Goran Trailović a razgovor će voditi Nemanja Rotar.

Pridružite nam se na večeri posvećenoj aforizmu – književnoj formi koja u nekoliko reči ume da kaže više nego čitave stranice teksta.

(Pančevac)

Pančevac Aleksandar Čotrić nagrađen „Zlatnom plaketom“ u Strumici