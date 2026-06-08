Srpska lista potvrdila poverenje Srba, Nikolić: Naša snaga su jedinstvo i sabornost



Prema preliminarnim rezultatima CIK-a u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40 odsto biračkih mesta, na vanrednim izborima održanim na KiM vodi Pokret Samoopredeljenje sa 42,92 odsto, odnosno 297.296 glasova, a najjača srpska stranka – Srpska lista osvojila je 6,17 odsto, odnosno 42.761 glas.

Na drugom mestu po broju glasova je Demokratska partija Kosova sa 21,06 odsto, a na trećem Demokratski savez Kosova sa 17,61 odsto. Alijansa za budućnost Kosova osvojila je 7,18 odsto. Stranka Za slobodu pravdu i opstanak, koju predvodi Nenad Rašić, osvojila je 0,76 odsto, a značajan broj glasova osvojila je u albanskim sredinama kao što su Prizren, Đakovica, Suva Reka.

Srpska lista je na izborima na Kosovu i Metohiji potvrdila da uživa najveće poverenje srpske zajednice, ocenila je predsednica skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Nikolić. Ona je istakla da su Srbi izlaskom na izbore pokazali jedinstvo i odlučnost da se političkim sredstvima suprotstave pritiscima Prištine.

Nikolićeva je čestitala građanima na, kako je navela, istrajnosti i odgovornosti.

„Ova pobeda pripada svakom Srbinu koji je ostao ponosan, uspravan i veran svojoj državi. To je odgovor i Aljbinu Kurtiju i Nenadu Rašiću i svima onima koji su godinama pokušavali da unište Srpsku listu i naše jedinstvo“, rekla je Nikolićeva.

Prema njenim rečima, Srbi su i ovoga puta pokazali da su sabornost i jedinstvo njihovo najvažnije političko sredstvo.

„Mi nemamo drugi način borbe protiv takve politike. Naše sredstvo je olovka. Naše sredstvo su sabornost i jedinstvo. Pokazali smo da je Srpska lista više od političke stranke – to je snaga naroda koja deli sudbinu naših ljudi“, navela je Nikolićeva.

Govoreći o raspodeli mandata, ocenila je da Srpskoj listi pripada svih deset mesta rezervisanih za srpsku zajednicu, ali da bi jedan mandat mogao biti doveden u pitanje.

„Osvojili smo deset mandata. Ukoliko bi neko bio pošten i priznao realne rezultate, to bi bilo jasno. Međutim, Nenad Rašić će, uz pomoć Aljbina Kurtija, pokušati da nam uzme jedan mandat glasovima iz sredina u kojima praktično nema Srba“, tvrdi Nikolićeva.

Ona smatra da je rezultat Samoopredeljenja pokazao pad podrške Aljbinu Kurtiju među albanskim biračima.

„U decembru je imao gotovo 51 odsto, a sada jedva 43. Najavljivao je 60 odsto podrške kako bi samostalno formirao vladu, ali se to nije dogodilo“, navela je predsednica Odbora za KiM.

Prema njenoj oceni, formiranje novih institucija u Prištini moglo bi da bude otežano, što ostavlja prostor i za mogućnost novih izbora.

„Sve kad se sabere, Aljbin Kurti nema sa kim da formira vladu. Ni Demokratska partija Kosova ni Demokratski savez Kosova ne žele u koaliciju sa njim. To je dovoljno da se konstituiše parlament, ali ne i da se formira stabilna vlada“, rekla je Nikolićeva.

Upozorila je da bi politička neizvesnost mogla dodatno da se odrazi na položaj Srba na Kosovu i Metohiji.

„Antisrpska retorika je i dalje na snazi. Hapšenja, progoni, teror i gašenje institucija – sve smo to već prošli. Ne mogu da očekujem da će u danima pred nama biti bolje“, istakla je Nikolićeva.

Elek: Fantastičan rezultat Srpske liste

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek rekao je da je Srpska lista ostvarila fantastičan rezultat. „Srpska lista je uspela da osvoji 42.166 glasova. Ovo su glasovi iz srpskih sredina. U decembru prošle godine Srpska lista osvojila je 41.989 glasova“, rekao je Elek.

(Pančevac/RTS)