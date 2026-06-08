Dinamo 1945 slavio, Omladinac se oprostio od Srpske lige

Susret je imao veliki rezultatski značaj za domaći tim, koji je pobedom uspeo da izbegne baraž i obezbedi opstanak u srpskoligaškom društvu. Za Omladinac, međutim, utakmica nije mogla da promeni konačan ishod sezone, pošto su Novobanovčani i pre poslednjeg kola ostali bez šansi za očuvanje statusa srpskoligaša. Prvenstvo su završili na 13. mestu, kao prvi tim ispod crte, pa će se od naredne sezone takmičiti u Vojvođanskoj ligi.

Dinamo je od samog početka pokazao koliko mu znače bodovi. Domaćin je poveo u 12. minutu golom Vanje Đošića, da bi samo četiri minuta kasnije Čizik udvostručio prednost. Pitanje pobednika praktično je rešeno pred odlazak na odmor, kada je Marković u 43. minutu pogodio za 3:0.

U nastavku susreta Pančevci su nastavili da kontrolišu igru, a konačan rezultat postavio je Jakovljević u 76. minutu, savladavši mladog Ivkovića za konačnih 4:0.

Iako rezultat nije bio u prvom planu za goste, stručni štab Omladinca iskoristio je priliku da značajnu minutažu pruži mladim igračima iz sopstvenog pogona. Nekolicina njih upisala je i prve nastupe u seniorskoj konkurenciji, što predstavlja važan korak u njihovom fudbalskom razvoju. Upravo afirmacija mladih fudbalera može da bude jedan od temelja na kojima će klub graditi ekipu za narednu sezonu i izazove koji ga očekuju u Vojvođanskoj ligi.

Dinamo 1945 (Pančevo) – Omladinac (Novi Banovci) 4:0 (3:0)

Glavni sudija: Nemanja Kampić. Pomoćnici: Dušan Zorić i Marko Grujić. Četvrti sudija: Aleksandar Janković.

Strelci: 1:0 V. Đošić u 12. min, 2:0 Čizik u 16. min, 3:0 Marković u 43. min, 4:0 Jakovljević u 76. min

Dinamo 1945: Andžić, Pavlović, Ožegović (od 55. min Sarić), Jankulov (od 46. min Stanimirović), Čizik (od 68. min Dašić), Celi, Stamenović, Marković (od 76. min Stojanović), V. Đošić (od 68. min Frlog), S. Đošić, Jakovljević. Trener: S. Tekijaški Omladinac: Ivković, Relić, Lukić, Cicmil, Mihailović, Glušac, Bojović, Lazarević, Perić, Drekić, Mraković (od 58. min Marković). Trener: D. Paunković

(Izvor/foto: fkomladinac.com)