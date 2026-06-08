Štafeta Panonije na tronu: Atletičarke prvakinje Vojvodine

SREMSKA MITROVICA – Na atletskom stadionu u Sremskoj Mitrovici održano je Prvenstvo Vojvodine za mlađe juniore koje je okupilo više od 200 takmičara iz cele Srbije. Atletski klub Panonija ostvario je ogroman uspeh osvajanjem titule pokrajinskog prvaka, uz obaranje nekoliko ličnih rekorda u pojedinačnim trkama na 100 i 1500 metara.

Prava sportska drama i trijumf usledili su na samom kraju programa, tokom uzbudljivih trka štafeta 4×100 metara. Ženska ekipa Panonije, u sastavu Anđela Stefanović, Una Althajm, Valentina Mirkov i Nevena Cvetković, suvereno je trijumfovala i osvojila titulu šampionki Vojvodine. Za sjajnu pripremu devojaka u sprinterskim disciplinama najzaslužnija je trener Ana Dragojević. Već narednog vikenda pančevačke atletičarke očekuje novi izazov na Prvenstvu Srbije za mlađe juniore u Kraljevu.

Uspešan atletski vikend Panonije zaokružen je i na međunarodnoj sceni. Najbolja sprinterka Srbije, Milana Tirnanić, osvojila je srebrnu medalju na trci od 100 metara u turskom Izmiru. Ovo takmičenje predstavlja uvod i pripremu za Prvenstvo Srbije za seniore koje se održava krajem jula.

„Nadamo se da će se ove godine posrećiti i da će oboriti državni rekord na 100 metara, jer joj je prošle godine za taj istorijski uspeh falila samo jedna jedina stotinka“, istakao je Aleksandar Dragojević, predsednik Atletskog kluba Panonija.

(Pančevac/S.L)