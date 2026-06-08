OFK Proleter ostvario sjajan uspeh na tradicionalnom Trapa Kupu u Beloj Crkvi

BANATSKI KARLOVAC – Omladinska škola OFK Proleter iz Banatskog Karlovca zabeležila je zapažen nastup na izuzetno jakom tradicionalnom „Trapa Kupu“ u Beloj Crkvi. Klub se na ovom takmičenju predstavio sa dve uzrasne selekcije.

Najmlađi fudbaleri Proletera, generacija 2018/19, završili su svoje učešće u grupnoj fazi takmičenja. Ovaj turnir im je prvenstveno poslužio za sticanje dragocenog iskustva za buduća sportska nadmetanja.

Sa druge strane, generacija 2014 prikazala je odlične partije kako u grupi, tako i u samoj završnici turnira. Nakon što su u polufinalu uspešno savladali ekipu Grocke iz Beograda, mladi fudbaleri su poklekli tek u finalnoj borbi za pehar, gde je od njih bila bolja ekipa pančevačkog Železničara.

(Pančevac/S.L)