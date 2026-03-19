Zdravlje žena na prvom mestu: Besplatni ginekološki pregledi u Uljmi 20. marta

Dom zdravlja Vršac, u saradnji sa lokalnom samoupravom, nastavlja sa akcijama očuvanja narodnog zdravlja. U petak, 20. marta 2026. godine, biće organizovani besplatni preventivni ginekološki pregledi namenjeni stanovnicama Uljme i okolnih sela.

Pregledi će se obavljati u prostorijama ambulante u Uljmi u periodu od 7 do 13 časova.

Ova akcija ima za cilj podizanje svesti o važnosti redovnih kontrola i rane dijagnostike, što je ključno za uspešno očuvanje zdravlja žena u lokalnoj zajednici. Organizovanjem pregleda direktno u naseljenim mestima, Dom zdravlja i lokalna samouprava žele da obezbede lakši i brži pristup zdravstvenim uslugama svim sugrađankama.

Pozivamo sve zainteresovane dame da se odazovu u što većem broju. Ne zaboravite – prevencija je najjednostavniji i najbolji način da sačuvate svoje zdravlje.

(Pančevac)