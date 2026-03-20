Omoljčani proverili šećer, pritisak i uradili ultrazvuk

U prostorijama Mesne zajednice u Omoljici održana je još jedna u nizu akcija preventivnih pregleda u okviru projekta „Jednakost u pružanju zdravstvenih usluga osetljivim grupama u Banatu”.

Stanovnici Omoljice su ovom prilikom imali priliku da besplatno provere nivo šećera i masnoća u krvi, urade EKG i ultrazvuk štitne žlezde. Takođe, na osnovu antropometrijskih merenja, svakom pacijentu je izračunat indeks telesne mase (BMI) radi procene opšteg zdravstvenog stanja.

Organizatori se zahvaljuju meštanima na velikom odzivu, kao i ljubaznim domaćinima u Omoljici na izuzetnom gostoprimstvu. Ovakve akcije su podsetnik da je redovna kontrola ključna – brinite o sebi i čuvajte svoje zdravlje.

Projekat „Jednakost u pružanju zdravstvenih usluga osetljivim grupama u Banatu” sufinansira Evropska unija kroz Interreg IPA Program Rumunija–Srbija, pokazujući kako prekogranična saradnja gradi zdraviju budućnost za sve građane, korak po korak.