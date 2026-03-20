Pančevo Selo

Omoljčani proverili šećer, pritisak i uradili ultrazvuk

12:00

20.03.2026

Podeli vest:

Foto: Dom zdravlja Pančevo

U prostorijama Mesne zajednice u Omoljici  održana je još jedna u nizu akcija preventivnih pregleda u okviru projekta „Jednakost u pružanju zdravstvenih usluga osetljivim grupama u Banatu”.

Stanovnici Omoljice su ovom prilikom imali priliku da besplatno provere nivo šećera i masnoća u krvi, urade EKG i ultrazvuk štitne žlezde. Takođe, na osnovu antropometrijskih merenja, svakom pacijentu je izračunat indeks telesne mase (BMI) radi procene opšteg zdravstvenog stanja.
Organizatori se zahvaljuju meštanima na velikom odzivu, kao i ljubaznim domaćinima u Omoljici na izuzetnom gostoprimstvu. Ovakve akcije su podsetnik da je redovna kontrola ključna – brinite o sebi i čuvajte svoje zdravlje.
Projekat „Jednakost u pružanju zdravstvenih usluga osetljivim grupama u Banatu” sufinansira Evropska unija kroz Interreg IPA Program Rumunija–Srbija, pokazujući kako prekogranična saradnja gradi zdraviju budućnost za sve građane, korak po korak.

Tagovi

besplatni pregledi Dom zdravlja EKG Evropska unija IPA program Omoljica Pančevo preventivni pregledi Rumunija-Srbija ultrazvuk štitne žlezde zdravlje

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.