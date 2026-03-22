PU „Naša radost“ Kovin: U toku prijave za jaslice, obdanište i predškolsko

KOVIN – Predškolska ustanova „Naša radost“ iz Kovina objavila je konkurs za upis dece za radnu 2026/2027. godinu. Roditelji i staratelji moći će da podnesu zahteve u periodu od 15. do 30. aprila 2026. godine.

Upisni rok se odnosi na programe jaslica, obdaništa, kao i pripremni predškolski program (PPP). Zahteve je moguće podneti na dva načina:

Elektronski, putem portala eUprava;

Lično, predajom dokumentacije u prostorijama ustanove na adresi Trg Žarka Zrenjanina 10, radnim danima od 8 do 14 časova.

Za decu koja se upisuju u pripremni predškolski program u naseljenim mestima, dokumentacija se može predati lokalno, radnim danima od 8 do 12 časova.

Važne napomene o uzrastu:

Programi su namenjeni deci uzrasta od 18 meseci do polaska u školu, u skladu sa kapacitetima. Obavezan upis u pripremni predškolski program važi za mališane rođene u periodu od 1. marta 2020. do 28. februara 2021. godine.

Potrebna dokumentacija za konkurs:

Izvod iz matične knjige rođenih za dete;

Dokaz o radnom statusu roditelja (potvrda o zaposlenju, MA obrazac, izvod iz APR-a ili NSZ);

Dokaz o prebivalištu;

Medicinska i ostala dokumentacija predviđena konkursom.

Iz uprave PU „Naša radost“ napominju da će se u obzir uzimati isključivo potpuni zahtevi podneti u predviđenom roku. Rezultati konkursa biće objavljeni blagovremeno, a sve dodatne informacije dostupne su na zvaničnom sajtu ustanove ili direktno u prostorijama vrtića.

Apeluje se na roditelje da blagovremeno pripreme dokumentaciju i ispoštuju navedene termine kako bi proces upisa protekao neometano.

(Opština Kovina)