Ptičji grip sve bliže Srbiji: Nema potvrđenih slučajeva, pojačan nadzor ministarstva

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je danas, povodom pojave visoko patogene avijarne influence kod živine u Crnoj Gori, da nema slučajeva ptičjeg gripa u Srbiji, kao i da je na snazi pojačan nadzor nad živinom i divljim pticama.

U saopštenju navode da Uprava za veterinu kontinuirano sprovodi sve propisane mere u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, kao i standardima Svetske organizacije za zdravlje životinja (WOAH) i relevantnim propisima Evropske unije.

„Naglašavamo da je pojačan epizootiološki nadzor nad živinom i divljim pticama, a nadležne veterinarske službe su u stanju povećane pripravnosti. Takođe, sprovodi se kontrola kretanja životinja i proizvoda životinjskog porekla u skladu sa procenom rizika i redovno se prati situacija u zemljama u regionu i razmenjuju informacije sa nadležnim institucijama“, navodi se u saopštenju.

Pre Crne Gore, u srpskom komšiluku se ptičji grip pojavio i u BiH. U Srpskoj, na farmi u Petrovu, nakon potvrđenog ptičijeg gripa ovih dana je eutanizirano je oko 62.000 primeraka živine, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Repuiblike Srpske. To je prvu epidemiju visokopatogene infektivne pseudopatske infekcije (HPAI) u sezoni 2025–2026.

Reč je o visoko patogenom soju H5N1, a pretpostavlja se da je potekao od divlje ptice, preneo je RTRS.

Medij napominje da je na neuobičajeno veće uginuće na farmi u Petrovu Veterinarski institut odmah reagovao, nakon čega je zabranjen promet živine i proizvoda sa sporne farme.

U Evropi svuda epidemija

Između 1. avgusta 2025. i 1. marta 2026. godine, u 34 evropske zemlјe prijavlјeno je ukupno 707 epidemija visoko patogenog ptičjeg gripa (HPAI) kod živine, 196 epidemija kod ptica u zatočeništvu i 5762 slučaja kod divlјih ptica koje slobodno žive. Od septembra 2025. godine, podlinija EA-2024-DI.2.1 je bila dominantni soj (videti izveštaj BEACON ), saopštavaju nadležne evropske institucije.

Francuska je 27. februara 2026. godine otkrila tri nova izbijanja bolesti kod ptica u zatočeništvu u departmanima Žironda, Sart i Majen, zajedno sa dodatnim slučajevima divlјih ptica u Ivelinu.

Za sezonu 2025–2026, zaklјučno sa 1. martom 2026. godine, Nemačka je prijavila najveći broj slučajeva u Evropi u obe kategorije, sa 195 epidemija kod živine i 2921 slučajem kod divlјih ptica (Slika 1). Među 21 evropskom zemlјom koje su prijavile epidemije kod živine, Nemačku su pratile Francuska (118) , Polјska (84), Ujedinjeno Kralјevstvo (81) i Italija (61).

Što se tiče otkrivanja divlјih ptica, koje su prijavile 32 zemlјe, Ujedinjeno Kralјevstvo je bilo drugo sa 776 slučajeva, a slede Belgija (333), Holandija (326) i Francuska (309).

(Pančevac)