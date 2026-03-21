Luka Živanović vicešampion „Serbia open bench press“ takmičenja

Takmičar pančevačkog „Dinama“ osvojio srebrnu medalju u Knjaževcu; sledeća stanica – Prvenstvo Vojvodine.

19:14

21.03.2026

Foto: Privatna arhiva

Na prestižnom takmičenju „Serbia open bench press“, održanom u Knjaževcu u organizaciji lokalnog kluba i Powerlifting saveza Srbije, pančevački sportista Luka Živanović ostvario je zapažen rezultat.

Predstavljajući Klub dizača tegova „Dinamo“, Živanović je u kategoriji seniora do 105 kilograma podigao 132,5 kg, što mu je donelo visoko drugo mesto i srebrnu medalju.

Ovaj uspeh služi kao odlična uvertira za predstojeće izazove pančevačkih dizača tegova. Takmičari „Dinama“ već su u jeku priprema za Prvenstvo Vojvodine u powerliftingu, koje će se održati 4. aprila u Bačkoj Palanci, gde se očekuju novi uspesi i borba za pokrajinske titule.

