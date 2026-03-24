Grand Prix za magiju Crvenog mora

Međunarodni festival podvodnog filma i fotografije u foajeu Kulturnog centra Pančevo i ove godine okupio je brojne ljubitelje podvodnog sveta. 23. izdanje manifestacije svečano je otvoreno, a dodeljene su i nagrade najboljim autorima, prenosi RTV Pančevo.

U foajeu Kulturnog centra predstavljene su fascinantne fotografije podvodnog sveta – od mora i okeana, do reka i jezera., dok je publika imala priliku da zaviri u egzotične podvodne pejzaže koje su zabeležili autori iz zemlje i sveta. Festival, koji tradicionalno organizuje Klub podvodnih aktivnosti Pančeva, još jednom je potvrdio svoj međunarodni značaj i kvalitet. Prema rečima organizatora Žive Žebeljana, interesovanje za festival iz godine u godinu raste, a posebno raduje činjenica da učestvuju i profesionalci i amateri.

Posebnu pažnju privukla je dodela Grand Prix nagrade, koja je pripala autoru čije su fotografije nastale u Egiptu. Njegovi radovi posebno su se izdvojili po bogatstvu boja, kompoziciji i prikazu živog sveta Crvenog mora.

Festival traje do 31. marta, a publika će do tada imati priliku da uživa u bogatoj izložbi i projekcijama podvodnih filmova koji otkrivaju čarobni svet ispod površine vode.

(RTV Pančevo)