Običaji koji spajaju generacije: UŽ ‘Dolovke’ obeležilo Mladence

Svakog 22. marta, u mnogim domovima širom Srbije obeležavaju se Mladenci – praznik posvećen ljubavi, slozi i novim počecima. Stari narodni običaji i ovog puta inspirisali su članice Udruženja žena „Dolovke“, koje su tim povodom organizovale radionicu pripreme mladenčića – okruglih kolačića sa medom, simbola slatkog i skladnog bračnog života,prenosi RTV Pančevo.

Vrednim Dolovkama su se pridružili i najmlađi Dolovci. To je bila prilika da na veoma lep i zanimljiv način nauče više o srpskoj tradiciji, ali i da steknu prve kulinarske veštine.

Radionica „Mladenčići“ četvrta je aktivnost u sklopu projekta „Ono naše što nekad bejaše“, podržanog od strane Zavoda za rodnu ravnopravnost AP Vojvodine.

Nakon radionice, u skladu sa običajima, usledila je i poseta mladim supružnicima. Mladencima Ivanu i Mariji iz Dolova, i njihovoj kćerkici Teodori, prvima su uručeni sveži mladenčići uz najlepše želje za dug i srećan zajednički život.

„Dolovke“ će i ubuduće nastaviti da neguju tradiciju i svoje znanje prenose na mlađe generacije. Kako najavljuju, sledeće aktivnosti biće posvećene predstojećim praznicima – Uskrsu i Đurđevdanu.

(RTV Pančevo)