Mladi plivači Dinama blistali u Futogu: Devit medalja i titule najuspešnijim

Protekli vikend bio je izuzetno uspešan za Plivački klub Dinamo. Dinamovi takmičari su dominirali na domaćim bazenima u Futogu, dok su njihovi reprezentativci ponosno branili boje Srbije na međunarodnom četvoromeču u Sloveniji.

Žetva medalja u Futogu

U subotu, 21. marta, Futog je bio domaćin I i II kola „Lige mladih plivača Vojvodine“. U konkurenciji 185 takmičara iz 11 klubova, naš tim se predstavio sa 26 mladih nada (uzrast 2014–2017. godište). Bilans je impresivan – osvojeno je ukupno 9 medalja: 4 zlatne, 4 srebrne i 1 bronzana.

Posebno su se istakli Dinamovi najuspešniji pojedinci:

Miloš Pantić: Apsolutni heroj takmičenja sa osvojena tri prva mesta (100m leđno, 100m delfin i 200m mešovito) i jednim srebrom (400m kraul). Miloš je proglašen za najuspešnijeg pionira u ukupnom zbiru poena!

Lina Elkhedr: Osvojila je zlato na 100m kraul i dva srebra (100m leđno i 400m kraul), čime je zaslužila titulu druge najuspešnije mlađe pionirke turnira.

Uroš Nikolić: Izborio se za bronzanu medalju u disciplini 100m prsno.

Štafeta 4x100m kraul: U sastavu Grigorije Živković, Stefan Ilić, Mihajlo Marković i Luka Geratović doplivala je do sjajnog drugog mesta.

Plivači Dinama u dresu reprezentacije

Dok su mlađi plivači nizali uspehe u Vojvodini, istaknuti Dinamovi članovi Danica Konstantinov i Aleksa Bokun nastupili su za reprezentaciju Srbije na četvoromeču u Mariboru.

U snažnoj konkurenciji selekcija Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, reprezentacija Srbije je sa 71 plivačem zauzela ukupno treće mesto (898 bodova). Ponosni smo što su Danica i Aleksa svojim nastupima doprineli ovom međunarodnom uspehu i stekli dragoceno iskustvo u duelima sa najboljima iz regiona.

(Pančevac)