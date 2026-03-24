Direktor Folksvagena potvrdio: Nastavljamo restrukturiranje, do 2030. godine 50.000 radnih mesta manje

Oliver Blum upozorava da visoki troškovi energije i rada u Nemačkoj guše konkurentnost, dok Kina postaje model za efikasno planiranje.

Generalni direktor Folksvagena Oliver Blum rekao je da će proces restrukturiranja koji je u toku biti nastavljen, uprkos tome što nemački proizvođač automobila zaostaje sa porudžbinama, i pohvalio planiranje poslovanja u Kini.

On je istakao kako, da bi se izbeglo skupo prekomerno snabdevanje, Folksvagen primenjuje „jasne ciljeve troškova proizvodnje“ na sve svoje fabrike, bilo da su u Nemačkoj, Evropi ili Kini, objavio je list Bild am zontag.

„Ispitivaćemo kapacitete u budućnosti, a restrukturiranje će biti nastavljeno“, naveo je Blum, braneći plan kompanije da smanji oko 50.000 radnih mesta u Nemačkoj do 2030. godine.

Folksvagen, kako je rekao, ima višu strukturu troškova na domaćem tržištu, uključujući troškove rada.

„I to moramo nadoknaditi većom produktivnošću“, istakao je Blum, preneo je Blumberg.

Upozorio je i da su previsoki troškovi energije u proizvodnji kompanije, kao i da ima previše regulacije.

„Razvoj i proizvodnja vozila u Nemačkoj, a zatim njihov izvoz više ne funkcioniše, jer su se različiti regioni sveta promenili“, rekao je on.

Folksvagen je prognozirao operativni prinos ove godine od samo četiri odsto, jer carine, potrošnja na električna vozila i sve jača konkurencija iz Kine otežavaju njegovo poslovanje.

S druge strane, Blum je istakao da Nemačka može mnogo da nauči od Kine.

„Kinezi imaju veoma sistematičan pristup s takozvanim petogodišnjim planovima i jasne prioritete s tim u vezi“, rekao je on.

On kao veoma pozitivno u Kini vidi visok nivo discipline i spremnosti da se ove inicijative sprovedu.

(Euronews.rs)