Učenice OŠ „Vasa Živković“ osvojile medalje na Internacionalnom karate turniru

Hala sportova u Pančevu bila je domaćin Internacionalnog karate turnira „B“ serije, na kojem su zapažen uspeh ostvarile učenice OŠ „Vasa Živković“.

U veoma jakoj konkurenciji, mlade karatistkinje su pokazale izuzetno umeće u disciplini kate:

Jana Ćuk (III-2) osvojila je treće mesto u pojedinačnoj konkurenciji, a uspeh je krunisala još jednom bronzanom medaljom koju je osvojila sa svojim kata timom.

Leticija Vlajin (III-1) takođe se okitila bronanim odličjem, zauzevši treće mesto u svojoj kategoriji.

„Ponosni smo na naše učenice koje na najlepši način predstavljaju OŠ „Vasa Živković“ i promovišu sportski duh i vredan rad. Čestitamo Jani i Leticiji na postignutim rezultatima“, navode u OŠ „Vasa Živković“.

