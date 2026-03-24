Put do čistijeg Pančeva: Od anonimne prijave do ekipa na terenu

Dosad su uređene javne površine u naseljima: Sodara, Zelengora, Kotež II, Strelište i Tesla, gde su radovi danas nastavljeni.

15:53

24.03.2026

Foto: JKP Higijena

Zaposleni u RJ „Čistači“ JKP-a „Higijena“ Pančevo očistili su dve divlje deponije u naselju Tesla, a radnici JKP-a „Zelenilo“ zasadili su ukupno 20 tuja oko dva stajališta za kontejnere, u Petra Kočića. Uklonjena su dva kubna metra kabastog i građevinskog otpada.

Foto: JKP HigijenaFoto: JKP Higijena

Divlje deponije nastaju odlaganjem kabastog i građevinskog otpada (koji može pristizati iz domaćinstava, sa raznih stovarišta i gradilišta, iz objekata pravnih lica i sl.) oko kontejnera za komunalni (svakodnevni, kućni) otpad, namenjenih stanarima okolnih zgrada, ili na drugoj javnoj površini. Dosad su uređene javne površine u naseljima: Sodara, Zelengora, Kotež II, Strelište i Tesla, gde su radovi danas nastavljeni.

Za svaku gomilu otpada potrebna je dodatna mehanizacija, kao i radna snaga. Prijava Komunalnoj inspekciji je neophodna; može biti i anonimna. Poslovi vanrednog čišćenja su veoma složeni i predstoji im reorganizacija zaposlenih da se ne bi remetio redovan raspored pražnjenja posuda za komunalni otpad. Tada se, po inspekcijskom nalogu, angažuju dodatni radni sastav i specijalna vozila, s obzirom na to da se autosmećarima, kojima se prazne posude za komunalni otpad, ne mogu prevoziti komponentne kabastog i građevinskog otpada koje bi pokvarile mehanizam kamiona.

Prema Gradskoj Odluci o održavanju čistoće i upravljanju otpadom, usklađenoj sa Zakonom o komunalnim delatnostima i Zakonom o upravljanju otpadom, zabranjeno je odlagati: 1. komunalni otpad van uličnih posuda za otpad; 2. građevinski otpad, nastao u toku izvođenja građevinskih radova, na površinu javne namene.
U stubne kante treba odlagati sitne otpatke, u kontejnere i kućne kante – komunalni otpad. Pepeo treba odložiti u rashlađenom stanju, u vezanim vrećama, pored kontejnera. U suprotnom, žar može oštetiti kamione i upaliti kontejnere. Kada je reč o kabastom otpadu, stanovništvo ga može izneti ispred domaćinstava tokom aprilske i oktobarske akcije, dvaput godišnje, kada ga Javno komunalno preduzeće „Higijena“ besplatno odvozi i deponuje.

Mimo akcije, građanima – korisnicima usluga JKP-a „Higijena“ Pančevo omogućeno je, odlukom preduzeća, da kabasti i građevinski otpad odnesu na Staru deponiju, gde je deponovanje besplatno za količine do tri kubna metra. Na to imaju pravo svakog meseca. Bitno je da dođu lično, da ne bi bilo zloupotreba, i da prikažu poslednji plaćen „Higijenin“ račun za odnošenje komunalnog otpada. Drugi način da pravilno odlože kabasti/građevinski otpad je unajmljivanje kontejnera, radnika i vozila „Higijene“, u vidu vanredne usluge koja se naplaćuje prema cenovniku koji je postavljen na sajtu preduzeća.

Foto: JKP Higijena

Aprilska akcija sakupljanja i odnošenja kabastog otpada ispred domaćinstava u Pančevu, Starčevu i Dolovu počeće 1. aprila i trajaće do kraja meseca. Stanovništvo će moći da iznese stari nameštaj, ambalažu, baštenski i sav drugi otpad velikih dimenzija izuzev građevinskog šuta. Radne jedinice „Čistači“ i „Iznošenje otpada“ odvoziće otpad do deponije prema rasporedu koji je objavljen na Fejsbuk-stranici i sajtu preduzeća.

Foto: JKP Higijena

Jesenja i prolećna akcija uklanjanja kabastog otpada sprovode se više od dvadeset godina u Pančevu i približno deset u Starčevu i Dolovu da bi se pomoglo stanovništvu u odlaganju nepotrebnih stvari iz domova i dvorišta, čime se sprečavaju divlje deponije.

Foto: JKP Higijena

Foto: JKP Higijena

Izdvojena ambalaža biće upućena u reciklažu i to je još jedan doprinos očuvanju okoline.

(Pančevac)

Čišćenje naselja Tesla: Uklonjena 2 kubika otpada i zasađeno 20 tuja

