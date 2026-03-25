Obnovljen dom MKUD „Petefi Šandor”

U Pančevu je svečano otvorena obnovljena zgrada Mađarskog kulturnog društva “Petefi Šandor”, uz prisustvo Balinta Pastora, predsednika Saveza vojvođanskih Mađara, Lerinca Nača, državnog sekretara za nacionalnu politiku Mađarske, potpredsednice Narodne skupštine Republike Srbije Elvire Kovač, i drugih predstavnika političkog i javnog života, prenosi RTV Pančevo.

Mađarsko kulturno-umetničko društvo „Petefi Šandor” u Pančevu svečanim programom obeležilo je rekonstrukciju svoje zgrade. Ovaj objekat, od velikog značaja za mađarsku zajednicu u gradu, simbolično je, presecanjem vrpce ponovo otvoren, čime je zvanično nastavio sa radom.

U okviru investicije realizovane u više faza potpuno je obnovljena zgrada koja predstavlja jedan od svetionika mađarske zajednice u Južnom Banatu. Stvoren je savremen i višenamenski prostor koji dugoročno obezbeđuje rad udruženja i razvoj društvenog života u Pančevu. Ukupna vrednost projekta iznosi 288 hiljada evra – izjavio je predsednik Saveza vojvođanskih Mađara dr Balint Pastor.

Kulturno-umetničko društvo “Petefi Šandor”, jubilej, osam decenija postojanja dočekaće u obnovljenim prostorijama. One su od velikog značaja za mađarsku zajednicu u Pančevu, i mesto okupljanja svih nacionalnosti. Tokom godina ovde je realizovan veliki broj programa i projekata, kojima je Pančevo predstavljano u svom kulturnom bogatstvu.

U kulturno-umetničkom programu nastupili su folklorni ansambl “Jožef Atila” iz Debeljače, muški hor i članovi KUD-a Petefi Šandor, što je dalo poseban ton svečanosti. Obnovljenjem doma stvoreni su uslovi za očuvanje tradicije i jačanje zajednice.

