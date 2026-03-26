Upis prvaka u OŠ „Sveti Sava“: Termini za testiranje od 1. aprila

OŠ „Sveti Sava“ prima i decu koja ne pripadaju ovoj školskoj teritoriji – upis u toku!

Upis đaka prvaka u osnovne škole počinje i ove godine početkom aprila. Roditeljima je i ovoga puta omogućeno elektronsko zakazivanje termina, a u školama ističu da su spremni za novu generaciju učenika, prenosi RTV Pančevo.

U Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Pančevu u toku su pripreme za upis budućih prvaka. Roditeljima je od 23. marta dostupna usluga elektronskog zakazivanja termina.

Preporuka Ministarstva prosvete je da se termini zakazuju od 1. aprila, a testiranje dece trajaće do kraja maja.

Postupak upisa može se pokrenuti elektronski ili dolaskom u školu, gde roditelji podnose zahtev za upis deteta u prvi razred.

U školi ističu da će, ukoliko bude mesta, primati i decu koja ne pripadaju teritorijalno ovoj obrazovnoj ustanovi.

Upis đaka prvaka traje do kraja maja, a iz škole poručuju da su vrata otvorena za sve buduće učenike i njihove roditelje, uz cilj da svako dete dobije svoje mesto u školskoj klupi.

/Pančevac/RTV Pančevo)