Tajna uspešnog pčelarstva u Kovačici: Dušan Đurica čuvar banatskog tečnog zlata

Pčelarstvo u Južnom Banatu ima dugu tradiciju, a kvalitet domaćeg meda sve češće potvrđuju i brojna priznanja sa sajmova i manifestacija širom zemlje. Među pčelarima koji se godinama uspešno bave ovim poslom je i Dušan Đurica iz Kovačice. Njegove košnice sele se na različite paše kako bi pčele imale najbolje uslove za proizvodnju kvalitetnog meda,prenosi RTV Pančevo.

Pčelar iz Kovačice, Dušan Đurica je ljubav prema pčelama i prirodi pretvorio u ozbiljan i posvećen posao, koji zahteva mnogo znanja, strpljenja i rada tokom cele godine. Da bi pčelama obezbedio što bolje uslove i kvalitetne paše, svoje košnice seli na više lokacija širom Srbije, prateći cvetanje medonosnog bilja i vremenske prilike. Upravo od tih faktora u velikoj meri zavisi količina, ali i kvalitet meda koji pčele proizvedu.

Kvalitet meda sa ovih paša potvrđen je i na brojnim manifestacijama i sajmovima. Tokom godina, Dušan Đurica osvojio je veliki broj priznanja za različite vrste meda, čime je njegov rad prepoznat među stručnjacima i potrošačima. Takva priznanja za pčelare predstavljaju potvrdu da se trud, znanje i briga o pčelama itekako isplate.

Za pčelare, sajmovi i izložbe imaju višestruki značaj. Oni su mesto gde se razmenjuju iskustva, saveti i nova saznanja iz oblasti pčelarstva. Upravo kroz takve susrete pčelari prate novine u proizvodnji, ali i razgovaraju o izazovima sa kojima se susreću u ovom poslu.

Pčelarstvo je mnogo više od proizvodnje meda. To je zanimanje koje zahteva stalnu brigu o pčelama i prirodi, ali i veliko poštovanje prema njihovom radu. Plod njihovog rada – med – vekovima se smatra jednim od najzdravijih prirodnih proizvoda i upravo zato mnogi pčelari kažu da bavljenje pčelarstvom nije samo posao, već način života u kojem se spajaju rad, priroda i briga o zdravlju ljudi.

(Pančevac/RTV Pančevo)