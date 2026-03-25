Tržište mesa u Srbiji: Ponuda stabilna, kvalitet presudan, a cene miruju

NOVI SAD – Dok cene mesa u Evropi rastu, u mesarama i marketima širom Srbije cena se neće značajno menjati, kažu trgovci. Ponuda je stabilna, ali i potrošnja mesa je niža od proseka u Evropskoj uniji. Potrošači su prilagodili svoje navike, a osim cene, prioritet je domaće, sveže i provereno meso, prenosi RTV.

Dok proizvođači ukazuju na rast troškova, trgovci na promene u nabavci, račun na kraju plaćaju građani. Mnogi su, ipak, zadovoljni cenom mesa, jer, kako kažu, u odnosu na voće i povrće, nije bilo značajnog poskupljenja.

U lokalnoj mesari zadovoljni su prodajom. Kažu da je prioritet kvalitet, što prepoznaju i mušterije koje se redovno vraćaju. Uglavnom kupuju piletinu, svinjski i juneći but.

„Trenutno su stabilne cene mesa, kreću se: svinjski but 638, juneći but 1.650, piletina 320 dinara i tako dalje… Očekuje se sad, kao i svake godine pred praznike, neka sitna oscilacija cena prasetine i jagnjetine, recimo prošle godine je jagnjetina bila 1.400, a sada je 1.150“, kaže mesar Mirko Mijatović.

Veliki trgovinski lanci kupce privlače nedeljnim akcijama.

„Nama je želja da kvalitet bude što dostupniji, pa imamo i akcijske cene. Tako je svinjsko meso bez kostiju kilogram 599 dinara, dok mu je redovna cena 699 dinara. Pored kvaliteta, naravno da nam je u fokusu da uvek imamo na raspolaganju dovoljne količine… Naši potrošači mogu da budu sigurni da će snabdevenost biti u skladu sa njihovim potrebama, kao i da ćemo obezbediti sveže meso po akcijskim cenama za praznike“, izjavila je Tijana vasić iz „Univereksporta“.

Dok proizvođači i trgovci balansiraju između troškova i potražnje, građani prilagođavaju svoje potrebe. U takvoj računici, kupovina mesa ponekad postaje pitanje prioriteta, a ne navike.

