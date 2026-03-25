Vršac: Sećanje na heroje i poruka mira kod spomenika „Lala“

VRŠAC – Polaganjem venaca i svečanim komemorativnim skupom kod spomenika „Lala“, Grad Vršac obeležio je 27 godina od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. U prisustvu predstavnika Grada, boračkih organizacija i građana, odata je pošta stradalim Vrščanima i svim žrtvama rata 1999. godine.

Skup je počeo obraćanjem Mevludina Plačnića, predsednika Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida i palih boraca, nakon čega je usledio minut ćutanja i parastos žrtvama. Poseban akcenat stavljen je na očuvanje kulture sećanja i prenošenje istine o stradanju naroda mlađim generacijama.

Gradonačelnica Mitrović: „Mir nema alternativu“

Obraćajući se prisutnima u Parku heroja, gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović istakla je da je 24. mart jedan od najtežih datuma u novijoj istoriji zemlje, podsećajući na razaranja i gubitke koje je osetio i Vršac.

„Danas, stojeći pred ovom lalom – simbolom mladosti i života – sećamo se naših Vrščana koji su u tom sukobu, ali i u ratovima 90-tih, izgubili živote. Njihova žrtva nas obavezuje da pamtimo. Iskustvo koje smo prošli obavezuje nas da čuvamo mir i gradimo put stabilnosti. Ovaj spomenik je opomena da sloboda nikada nije data zauvek“, poručila je gradonačelnica Mitrović.

Ona je naglasila da će Grad Vršac nastaviti da stoji uz porodice stradalih i dostojanstveno čuva uspomenu na sve heroje.

Poruke veterana i boraca

Važnost jedinstva i odgovornosti današnjih generacija istakli su i Dragoljub Đorđević, predsednik SUBNOR-a Grada Vršca, kao i potpukovnik Dragan Škrbić, ratni veteran 51. Oklopno mehanizovane brigade. Škrbić, koji je prošao ratišta od Slovenije do Kosova i Metohije, podsetio je na važnost izgradnje društva zasnovanog na razumevanju i poštovanju.

Komemoracija je završena u dostojanstvenoj atmosferi, uz zajedničku poruku da se žrtve nikada ne smeju zaboraviti, a da su mir i stabilnost ključni za budućnost svih građana.

(Pančevac)