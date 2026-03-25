Slavija evrogolom u nadoknadi do boda u Samošu

SAMOŠ – Fudbaleri samoške Pobede i kovačičke Slavije 1933 podelili su bodove u uzbudljivom opštinskom derbiju Druge južnobanatske lige. Iako su domaći vodili tokom većeg dela meča, gosti iz Kovačice su u samoj završnici uspeli da izvuku remi – 1:1, prenosi RTV Kovačica.

Domaćini su bolje otvorili utakmicu i krunisali inicijativu u 29. minutu, kada je mrežu Slavije zatresao Milan Mihajlov. Minimalna prednost Pobede stajala je na semaforu sve do sudijske nadoknade, a utakmicu su obeležili i ključni momenti u samom finišu.



Pobeda je imala veliku priliku da iz kontranapada duplira vođstvo i reši pitanje pobednika, ali je Aleksander Stakušek pravovremenom intervencijom sprečio drugi pogodak Samošana i ostavio svoju ekipu „u životu“.

Kazna za propuštenu priliku stigla je u zaostavnom vremenu. Boris Marjanović je postigao pravi evrogol, savladao golmana Pobede i doneo Slaviji dragocen bod u komšijskom okršaju.

Ovim remijem obe ekipe nastavljaju borbu u okviru Druge južnobanatske lige, a navijači su u Samošu imali priliku da vide sve ono što jedan derbi nosi – borbenost, neizvesnost i majstorstvo u poslednjim sekundama.

