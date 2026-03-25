Rekordan odziv mladih u Pančevu: Gradsko takmičenje Crvenog krsta „Šta znaš o zdravlju“

12:45

25.03.2026

PANČEVO – Crveni krst Pančevo, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje, organizuje tradicionalno gradsko takmičenje pod nazivom „Šta znaš o zdravlju“. Ove godine vlada nezapamćeno interesovanje, pa će se za titulu najboljih boriti rekordan broj od 46 učesnika iz osnovnih i srednjih škola, navodi se u saopštenju Crvenog krsta Pančevo.

Takmičenje se sprovodi u formi kviza, a domaćin je Crveni krst Pančevo u svojim prostorijama (Žarka Zrenjanina 15). Cilj je da se mladi kroz priručnik Crvenog krsta Vojvodine edukuju o razvoju i zdravlju adolescenata, te da se podstaknu na preventivnu brigu o sebi.
 
Raspored takmičenja:
Četvrtak, 26. mart (10:00): Takmičenje za učenike od 6. do 8. razreda osnovnih škola.
Petak, 27. mart (10:00): Takmičenje za učenike 1. i 2. razreda srednjih škola.

Na ovogodišnjem nadmetanju učestvuju đaci iz osnovnih škola „Dositej Obradović“ (Omoljica), „Goce Delčev“ (Jabuka), kao i pančevačkih škola „Jovan Jovanović Zmaj“, „Miroslav Mika Antić“ i „Stevica Jovanović“.

Srednjoškolce će predstavljati učenici škole „Mašinska škola Pančevo“ (Zmaj).
Najuspešniji predstavnici našeg grada obezbediće plasman na pokrajinsko takmičenje koje organizuje Crveni krst Vojvodine.

(Pančevac)

