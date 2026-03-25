Neverovatan uspeh boraca „Tamiša“: Šest medalja na državnom prvenstvu u sambou!

Pančevački borilački sport dobio je nove šampione! Na nedavno održanom Prvenstvu Srbije u sambou u novosadskom SPENS-u, takmičari Kluba borilačkih sportova „Tamiš“ ostvarili su istorijski rezultat osvojivši ukupno šest medalja – tri zlatne i tri srebrne.

U konkurenciji od preko 300 takmičara iz cele zemlje, troje predstavnika „Tamiša“ pokazalo je vrhunsku formu. Fascinantan je podatak da su svi pančevački borci postali državni prvaci u svojim uzrasnim kategorijama, dok su u starijim konkurencijama izborili titule vicešampiona.

Dominacija na tatamiju: Tri zlata i tri srebra

Mlada Milena Sekulović (-65kg) potvrdila je svoj talenat osvojivši zlatnu medalju u konkurenciji mlađih juniorki i srebro među juniorkama. Ovo je Mileni već treća titula šampionke države u karijeri.

Kristijan Lehni (-58kg) imao je briljantan debi u sambou nakon prelaska iz džudoa. Domogao se zlatnog odličja u kadetskoj konkurenciji, dok je u kategoriji mlađih juniora postao vicešampion Srbije osvojivši srebro.

Uspeh je upotpunio Nemanja Nišić (-71kg), koji je u juniorskoj konkurenciji dominantno stigao do zlata, dok se u najjačoj, seniorskoj konkurenciji, okitio srebrnom medaljom.



Put ka Evropi i svetu

Ovi rezultati širom su otvorili vrata međunarodne scene za pančevačke borce. Kristijan Lehni je ovim uspehom obezbedio plasman na Svetsko prvenstvo u Grčkoj, dok će Milena Sekulović i Nemanja Nišić braniti boje Srbije na predstojećem Evropskom prvenstvu u Novom Sadu.

Sjajan rad i stručno vođenje trenera Vuka Košića i Viktora Ožegovića još jednom su dali vrhunske rezultate, a pred ovim mladim sportistima je sada period intenzivnih priprema za najveće kontinentalne i planetarne smotre.

(Pančevac)