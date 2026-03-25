Pogledajte kako su učenici iz Dolova obeležili Dan škole

Učenici Osnovne škole „Aksentije Maksimović” iz Dolova obeležili su

Dan škole, a za temu priredbe, koju su upriličili u holu, odabrali su ljubav.

Tim povodom su se jednog od prvih prolećnih dana ređale tačke pesama, plesa,

recitovanja, a roditelji, učenici i nastavnici nagrađivali su ih gromoglasnim aplauzima.

Najslađi su bili, kao i uvek, oni najmlađi iz vrtića, koji su uz pomoć svojih vaspitačica pripremili koreografiju uz pesmu „Ivin dens”.

Potom su nastupili i zabavištanci, koji su se predstavili pesmom „Volim da volim”.

Učenike mlađih razreda pratili su i pripremali njihovi vredni učitelji, pa su na ovoj priredbi uz srpske pesme („Drži me za ruku”, „Ljubav je…”, „Dođi u pet do pet”) pevali i na ruskom (Oi, cvetet Kalina”) i engleskom („All you need is love”) uz jasnu poruku da su ljubav, razumevanje i prijateljstvo najvažnije vrednosti.

Među učenicima starijih razreda ima mnogo dece koja pohađaju Muzičku školu „Jovan Bandur” iz Pančeva, pa su prisutnima odsvirali romantične note uz koje su recitovani ljubavni stihovi Desanke Maksimović.

Program su zatvorili osmaci, otpevavši pesmu „Reka”.

Sve u svemu, ova priredba je u prvim danima proleća bila svojevrsni praznik ljubavi i drugarstva.

(Pančevac/J. Filipović)

Dolovo: Očuvanje tradicije kroz radionice za mlade

Apel MZ „Mita Vukosavljev“ Dolovo: Ne palite vatru na otvorenom