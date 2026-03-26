Duplo zlato za Gimnaziju „Uroš Predić“: Pančevački maturanti šampioni u basketu 3×3
Učenici i učenice Gimnazije „Uroš Predić“ iz Pančeva ostvarili su izuzetan uspeh na Okružnom takmičenju u basketu 3×3, osvojivši prva mesta u obe konkurencije.
Ovim trijumfom, pančevački gimnazijalci su obezbedili direktan plasman na prestižnu Sportsku olimpijadu školske omladine Vojvodine (SOŠOV), kao i učešće na međuokružnom takmičenju koje će se održati u Novom Sadu.Boje Gimnazije i grada Pančeva pobednički su branili: Nađa Stajčić, Milica Maleš, Mia Perovanović i Julia Geljo u ženskom timu, dok su u muškoj konkurenciji briljirali Đorđe Novićević, Matija Regoje, Dušan Nestorović i Nemanja Kostov.
Za vrhunsku pripremu i vođenje ekipa bio je zadužen njihov profesor Filip Hakaj, pod čijom su mentorskom palicom učenici stigli do samog vrha postolja. Pred ovim talentovanim sportistima sada je veliki izazov u Novom Sadu, gde će pokušati da krunišu svoju sjajnu sezonu i na pokrajinskom nivou.
(Pančevac)