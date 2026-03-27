Zlato za Visoku školu iz Vršca

Visoka strukovna vaspitačka i medicinska škola iz Vršca potvrdila je lidersku poziciju u oblasti obrazovanja osvajanjem niza najviših priznanja na jubilarnom, 20. međunarodnom sajmu obrazovanja „Putokazi” na Novosadskom sajmu.

Na svečanoj ceremoniji održanoj 20. marta, stručna komisija sačinjena od eminentnih profesora i naučnih radnika, nagradila je vršačku Visoku školu za izuzetne rezultate u nastavnom, naučno-istraživačkom i inkluzivnom radu.



Četiri prestižna priznanja za izvrsnost

Na osnovu stroge evaluacije kvaliteta, Školi su svečano uručene:

Plaketa za izuzetan doprinos razvoju visokog obrazovanja;

Diploma sa velikom zlatnom medaljom za implementaciju inkluzivnog i multikulturnog modela, uz podršku višejezičnom učenju;

Diploma sa velikom zlatnom medaljom za razvoj savremenih, multidisciplinarnih programa u prosveti i zdravstvu;

Diploma sa zlatnom medaljom za podsticanje naučno-istraživačkog rada i učešće u međunarodnim projektima.



Objektivna potvrda kvaliteta

Vrednovanje koje decenijama sprovodi Novosadski sajam predstavlja jedan od najrelevantnijih indikatora uspeha obrazovnih ustanova. Ovogodišnje nagrade prepoznaju Visoku školu u Vršcu kao instituciju koja ne samo da prati trendove, već aktivno kreira inovativno i inkluzivno okruženje za svoje studente.



Podsticaj za budućnost i jačanje konkurentnosti

Ova priznanja nisu samo kruna dosadašnjeg rada, već i snažan vetar u leđa za dalji razvoj studijskih programa I i II stepena.

„Plaketa i zlatne medalje imaju poseban značaj za jačanje konkurentnosti naše škole na tržištu rada i dodatna su motivacija za unapređenje naučno-istraživačkih aktivnosti i međunarodne saradnje“, poručuju iz ove ustanove.

Ovim uspehom, Visoka strukovna vaspitačka i medicinska škola u Vršcu još jednom je dokazala da je kvalitetno obrazovanje, utemeljeno na multikulturalnosti i savremenoj praksi, siguran put ka uspehu.

(Škola Vršac)