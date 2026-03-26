 MUP izdao hitno upozorenje vozačima: Spremite se za kišu, sneg i gužve tokom vikenda

BEOGRAD – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu dodatno oprezni tokom predstojećeg vikenda, s obzirom na najavljeno naglo pogoršanje vremenskih uslova širom zemlje.

Prema prognozama, od petka nas očekuje pad temperature praćen kišom u većem delu Srbije, dok se na planinama prognozira sneg. Ovi uslovi, uz očekivane gužve na svim važnijim putnim pravcima karakteristične za dane vikenda, značajno povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda.

Ključni saveti za bezbednu vožnju

Kako bi se izbegle opasne situacije na putu, MUP podseća vozače na obavezno poštovanje sledećih mera:

Prilagodite brzinu trenutnim uslovima i stanju kolovoza;

Držite bezbedno odstojanje u odnosu na vozilo ispred vas;

Obavezna zimska oprema – ukoliko putujete u planinske predele, ne krećite bez propisane opreme;

Izbegavajte nagla kočenja i rizična preticanja koja na klizavom putu lako dovode do gubitka kontrole nad vozilom.

Iz resornog ministarstva naglašavaju da bezbednost u saobraćaju direktno zavisi od odgovornog ponašanja svakog pojedinca.

„Vozite pažljivo i čuvajte sebe i druge,“ poručuju iz MUP-a.

(Pančevac)