Učenici OŠ „Branko Radičević“ obeležili Dan škole

Učenici OŠ „Branko Radičević“ proslavili su svoj Dan škole uz bogat i raznovrstan program. Priredba je okupila đake od prvog do osmog razreda, a atmosfera je bila vesela i prijateljska.

– Volimo svake godine da obeležimo Dan škole. Ove godine smo se razmišljali da li da to uradimo u Kulturnom centru ili u našoj školi, ali nam je ovo bila domaćinska varijanta. Deca su presrećna, i škola je već poznata, rekla je Nataša Valešinski, direktorka OŠ “Branko Radičević” za RTV Pančevo.

Pored proslave Dana škole, u ovoj ustanovi i dalje traju takmičenja na različitim nivoima. Učenici postižu izuzetne rezultate, a očekuju se i plasmani na državna takmičenja.

– Ja sam preponosna na učenike. Prošla su opštinska takmičenja, sada su počela okružna i imamo veliki broj đaka. Imali smo fantastične rezultate do sada i sad čekamo da vidimo kako će se dalje plasirati, rekla je direktorka škole Nataša Valešinski i pozvala buduće đake prvake da se upišu i postanu deo ovog kolektiva.

– Ovo je zaista jedna jako dobra i lepa škola i želim da pozovem sve buduće đake prvake da nam se pridruže i budu deo našeg kolektiva, đaka i deo škole ‘Branko Radičević’.

Dan škole u OŠ „Branko Radičević“ pokazao je koliko škola neguje zajedništvo, talenat i kreativnost svojih učenika, ali i koliko je važna za lokalnu zajednicu u Pančevu.

