Prikazani „hameri”, dronovi i kvadovi snajperskih timova

U Pančevu je održana promocija vojnog poziva. Građani su imali priliku da se upoznaju sa pripadnicima Vojske Srbije, savremenom tehnikom i naoružanjem kojim raspolaže vojska. Prikazana je savremena oprema, pešadijsko naoružanje, snajperske puške, dronovi, kao i sredstva za miniranje i razminiranje. Posebnu pažnju privukli su kvadovi sa snajperskim timom i oklopno vozilo „Hamer“.

– Danas smo ovom manifestacijom hteli da građanima približimo Vojsku Srbije, posebno u Pančevu. Smatramo da ovim neposrednim kontaktom mogu da ostvare povezanost i pojačaju poverenje između vojske i građana. Manifestacija je posebno namenjena mladima od 18 do 35 godina, koji putem konkursa mogu da se prijave za profesionalnu vojnu službu ili školovanje u Vojnoj gimnaziji, srednjoj stručnoj vojnoj školi ili Vojnoj akademiji, isktakla je kapetan prve klase Milica Stojanović.

Posetioci su imali priliku da vide opremu i naoružanje koje koriste jedinice prve brigade kopnene vojske, uključujući pešadijsko naoružanje i opremu izviđačkih jedinica.

– Naši posetioci mogu da se upoznaju sa svim što je zanimljivo – od naoružanja, opreme, pa do uniforme. Za sva dodatna pitanja, zainteresovani se mogu javiti u najbližu kasarnu ili centar Ministarstva odbrane.

Promocija vojnog poziva ima za cilj da mladima približi vojnu karijeru, koja pruža dinamičan profesionalni razvoj, kao i brojne beneficije i mogućnost napredovanja.

– Vojska pruža velike mogućnosti – od karijernog napredovanja do života i rada u svojoj zajednici, stvaranja porodice i ličnog ponosa. Ova uniforma i ovaj poziv nose čast i odgovornost koju mladi mogu da prihvate.

Promocija vojnog poziva u Pančevu pokazala je da vojska nije samo poziv, već i prilika za mlade da izgrade profesionalnu karijeru i razvijaju svoje veštine u sigurnom i dinamičnom okruženju. Za više informacija o aktuelnim konkursima Vojske Srbije, zainteresovani kandidati mogu se informisati u najbližoj kasarni ili u Centru Ministarstva odbrane.

(RTV Pančevo)