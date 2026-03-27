Više od 200 posetilaca na otvaranju izložbe Vase Dolovačkog u Ivanovu

Malo mesto Ivanovo bilo je centar kulturnih dešavanja u Južnom Banatu. Pred rekordnih 200 posetilaca, u svečanoj atmosferi, otvorena je izložba slika akademskog slikara Vasilija Vase Dolovačkog.

Veliko interesovanje publike još jednom je potvrdilo da istinska umetnost uvek pronalazi put do srca ljubitelja lepote, bez obzira na veličinu sredine u kojoj se izlaže.

Vasa Dolovački je i slikar i duhovnik. Rođen je 1960. godine u Bavaništu, ime je koje decenijama stoji u vrhu domaće likovne scene. Svoj umetnički put započeo je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde je diplomirao 1984. godine u klasi profesora Zorana Petrovića, a magistarske studije završio pet godina kasnije kod profesorke Mirjane Mihač.

Kao član ULUS-a od 1992. godine i redovni profesor na Akademiji klasičnog slikarstva Univerziteta EDUCONS, Dolovački svoje bogato znanje prenosi novim generacijama, dok njegova lična karta beleži više od 50 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Dobitnik brojnih prestižnih nagrada i učesnik humanitarnih aukcija, autor je u Ivanovu još jednom prikazao magiju svog prepoznatljivog stila. Posetioci su imali priliku da uživaju u delima koja odišu mirom i vrhunskim zanatskim umećem, a veliki odziv meštana i gostiju iz okolnih mesta dokaz je da je ovakav kulturni događaj bio itekako potreban Ivanovu.

