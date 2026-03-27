Uskršnji bazar od 2. do 8. aprila u Narodnoj bašti

Pančevačka Narodna bašta i ove godine postaće centar praznične radosti. Od drugog do osmog aprila održava se deveti po redu „Uskršnji bazar“, koji obećava bogat kulturno-umetnički program za sve generacije.

Manifestacija počinje u četvrtak, drugog aprila, nastupima kulturno-umetničkih društava i koncertima na harmonici. Tokom svih sedam dana trajanja bazara, u terminu od 11 do 17 časova, posetioci će moći da obiđu izložbu unikatnih ručnih radova lokalnih zanatlija.

Najmlađe očekuje prava zabava Program će upotpuniti nastupi baletskih studija, muzičke škole „Jovan Bandur“ i nezaobilazna maskota uskršnjeg zeke.

(Pančevac)