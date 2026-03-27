Potvrđena optužnica protiv Dragijevića i Jankovića za ubistvo Danke Ilić

NEGOTIN – Viši sud u Negotinu potvrdio je optužnicu koju je podiglo Više javno tužilaštvo u Zaječaru protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić.

Rešenje o potvrđivanju optužnice će danas biti poslato okrivljenima i njihovim braniocama, koji imaju rok od tri dana da izjave žalbe Apelacionom sudu u Nišu, rekli su za Tanjug u Višem sudu u Negotinu.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković su optuženi za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog dela.

Dopuna istrage je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugog puta naložio da odluku donese potpuno novo sudsko veće i to Višeg suda u Negotinu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP „Vodovod“, gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu i zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili.

Telo devojčice nikada nije pronađeno.

Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu Dejanu Dragijeviću pomogao da premesti telo devojčice.

Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

Jurić: U prvim momentima nakon nestanka Danke Ilić napravljen propust u istrazi

Direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu Igor Jurić izjavio je danas da bi za celokupnu javnost bilo značajno da se zna šta se i kako desilo u slučaju dvogodišnje Danke Ilić, koja je nestala 26. marta 2024. godine kod Bora, i ocenio da je u prvim momentima kada je istraga trebalo da uradi najviše i napravi detaljnu analizu, napravljen propust koji sada ne može da se ispravi.

Jurić je rekao, komentarišući to što je Viši sud u Negotinu potvrdio optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili Danku Ilić, da on lično ne može da poveruje u to da su ova dvojica optuženih mogli da prevare sve, zataškaju ceo zločin i tragove tako da nijedan materijalni dokaz ne može da se pronađe.

Kako je naveo, ako su obojica optuženih do detalja ispričali kompletan zločin, postavlja se pitanje kako su oni ubacili dete u auto, kako su je posle ubili i zašto nakon svih tih priznanja nisu rekli gde se nalazi telo Danke Ilić.

„Ostavljamo nadu da je devojčica i dalje živa i da je moguće da je došlo do otmice, ali otmice u ovim okolnostima nisu česte i previše su rizične da bi ljudi na taj način ušli u otmicu deteta. Ne treba da zanemarimo činjenicu da vrlo često postoje slučajevi kao što je slučaj Brčkog, gde su i same porodice učestvovale vrlo često u ilegalnoj prodaji dece. To je opcija koja postoji, tako da meni lično su male nade da je devojčica živa“, izjavio je on za K1 televiziju.

Kada je reč o roditeljima Danke Ilić, Jurić je rekao da u ovako misterioznim slučajevima mogu da se čuju raznorazne teorije po društvenim mrežama, i dodao da je nelogično da porodica izlazi na društvene mreže koje su podložne raznim teorijama zavere, a ne žele da dođu u studio da razgovaraju sa novinarom od poverenja i iznesu šta žele.

„Potpuno bih razumeo da su oni skroz povučeni iz javnosti, da ne žele ništa da komentarišu, da čekaju presudu, ali mi je nejasno da idu na društvene mreže i govore u onako skaradnim emisijama, a neće da dođu kod nekog iskusnog novinara“, izjavio je on.

Jurić je dodao da je bilo mnogo nelogičnosti i nejasnoća u njihovim izjavama tokom prenosa uživo na TikToku gde su odgovarali na niz pitanja o brojnim misterijama o Dankinom nestanku i užasnim teorijama zavere koje su pratile ceo slučaj, od toga kako je devojčica nestala do toga da kada su oni sreli dvojicu optuženih majka im nije postavila nijedno pitanje vezano za devojčicu i da li su je možda videli.

Prema njegovim rečima, u momentu kada dete nestane najbitnije je da porodica kaže sve što zna, da li je bilo nekih poremećenih odnosa u porodici, da li imaju dug, da li su imali sumnju da se nešto loše dešavalo u prethodnom periodu, sa kojim ljudima su komunicirali, jer je tada roditeljima u interesu da kažu sve što je na bilo koji način moglo doprineti da dete nestane.

„To je tako prošlo u našem slučaju, ceo prljav veš si morao da baciš pod noge policije da oni sve te mogućnosti istraže i da na kraju bude lakše i njima i vama – njima da rade istragu a vama da date sve što možete da pomognete da se dete nađe. Te neke stvari su nelogične, sve treba da se da da se dete pronađe“, poručio je Jurić.

Ibrahimović: Skeptičan sam u epilog slučaja Danke Ilić i osumnjičenih jer nema dokaza

Član Biroa za borbu protiv trgovine ljudima Ibro Ibrahimović izjavio je danas da je vrlo skeptičan u epilog slučaja dvogodišnje Danke Ilić, koja je nestala 26. marta 2024. godine kod Bora, i osumnjičenih za njeno ubistvo zbog toga što nema tela i materijalnih dokaza, i ocenio da će branioci osumnjičenih podneti žalbu Apelacionom sudu u Nišu i da će ova optužnica doživeti sudbinu prethodnih.

Ibrahimović je za Tanjug rekao, komentarišući to što je Viši sud u Negotinu potvrdio optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili Danku Ilić, da je od samog početka bilo jasno da će se do istine jako teško doći, i dodao da onog momenta kada se desilo priznanje dvojice osumnjičenih i nije se našlo telo Danke Ilić, je bilo jasno da će biti sve teže naći dokaze da je Danka Ilić ili ubijena ili da je živa i predmet trgovine decom.

Kako je naveo, ono što ovaj slučaj čini posebno teškim jer se nalazi između dve suprotnosti, s jedne strane imamo zvaničnu verziju da je dete stradalo, da imamo osumnjičene i da je situacija oko Danke Ilić ušla u izvesnost da će osumnjičeni biti optuženi, dok s druge strane nema tela i nespornih materijalnih dokaza i očevidaca tog događaja.

„Tu nastaje prostor u javnosti za teorije da je dete možda kidnapovano ili da je dete predmet trgovine decom“, dodao je on.

Na pitanje da li je ovde reč o savršenom zločinu, da li je istraga išla u pogrešnom smeru ili je možda reč o otmici deteta i trgovini ljudima, Ibrahimović je rekao da kada je Danka Ilić nestala bilo je kišovito vreme što je onemogućilo da se dođe do materijalnih dokaza, i ocenio da je istraga dobro i profesionalno urađena.

„Mislim da je ogroman splet čudnih okolnosti doveo do toga da se još uvek ne zna gde se nalazi Danka Ilić. Specifično je što se kod osumnjičenih radi o porodici, ocu i sinu. Jedna od verzija je da je otac na kraju preneo dete i odneo ga na nepoznato mesto. Pitanje ubistva Danke Ilić postoji u optužnici ali ne može da bude potvrđeno jer tela nema, nema ni materijalnih dokaza. Kada nemate telo i materijalne dokaze, onda se tu pravi prostor da je možda došlo do trgovine decom“, naveo je on.

Ibrahimović je istakao da je trgovina decom vrlo retka kada su otmice u pitanju, jer kada se vrše otmice onda se uzbuni javnost, angažuje se ogroman broj ljudi kako bi se dete pornašlo, pokrivaju se svi granični prelazi zbog čega je vrlo teško da trafikeri izbegavaju kidnapovanje ili otmicu dece, istakavši da se kidnapovanje dece vrlo retko dešava kad su u pitanju nepoznati ljudi.

Kada je u pitanju reakcija društva nakon nestanka Danke Ilić, Ibrahimović je ocenio da je društvo u tom momentu pokazalo empatiju i spremnost da se pomogne imajući u vidu da je ogroman broj ljudi bio na terenu, i dodao da smo kao društvo pokazali spremnost da u teškim trenucima iskažemo solidarnost i empatiju.

„Tada je prvi put i aktiviram sistem Pronađi me koji je aktivirao orgoman broj ljudi, policije iz susednih zemalja, pa smo imali situaciju da smo zahvaljujući tom sistemu imali veliki broj dojava, snimak iz Beča kada smo pomislili da se radi o Danki Ili. Pokazali smo spremnost, zrelost i odlučnost da se pomogne jednom detetu da se nađe“, poručio je on.

(RTV)