Pripadnici UKP ušli u zgradu Filozofskog fakulteta u Beogradu

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) ušli su danas oko 11:45 sati u zgradu Filozofskog fakulteta u Beogradu kako bi istražili okolnosti tragedije u kojoj je sinoć nastradala 25-godišnja devojka. Prema navodima MUP-a, nesreća se dogodila oko 22:40 časova, kada je, nakon paljenja pirotehničkih sredstava i sprejeva na petom spratu, devojka skočila kroz prozor na plato ispred fakulteta.

Istraga o odgovornosti rukovodstva

U slučaj se uključilo Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva, koje proverava da li je bilo propusta dekana i zaposlenih u vezi sa bezbednošću studenata. Policiji je naloženo da ispita radno vreme fakulteta, proceduru ulaska u zgradu, kao i organizaciju službe obezbeđenja i protivpožarne zaštite.

Da li su postojali protokoli za pomoć?

Poseban fokus istrage biće na proveri postojanja funkcionalnog savetovališta i protokola za pomoć studentima u krizi. Tužilaštvo zahteva odgovore na pitanja da li je nastradala devojka prethodno prijavljivala psihičke probleme nadležnim službama i da li je fakultet adekvatno reagovao ako je imao takva saznanja.

Inspektori će pribaviti svu normativu fakulteta koja reguliše organizaciju rada i fizičku bezbednost objekta kako bi se utvrdilo da li je dekan, kao organ poslovođenja, postupio u skladu sa zakonskim obavezama.

