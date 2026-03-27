Kolekcija „Nana“ udruženja „Omoljčanke“ očarala Pančevce

Svečana sala Narodnog muzeja Pančevo bila je mesto susreta prošlosti i budućnosti na promociji modne kolekcije „Nana“, koju su sa ljubavlju i strpljenjem pripremile članice Udruženja žena „Omoljčanke“. Cilj ovog nesvakidašnjeg događaja bio je da se bogato nasleđe narodnih nošnji i ručnog rada sačuva od zaborava i, kroz savremeni dizajn, približi ukusu mlađih generacija.

„Sam naziv i ideja kolekcije potiču od naših baka i uloge koju je nana imala u našim životima. Na ovih 40 modela, namenjenih različitim uzrastima, vredno smo radile više od tri meseca“, istakla je Ana Vugrinec iz udruženja „Omoljčanke“.

Umesto profesionalnih manekena, pistom su prošetali oni kojima je odeća i namenjena – žene, deca i muškarci. Modeli su izrađeni isključivo od prirodnih materijala koji su na ovim prostorima prisutni vekovima, poput čoje, lana i nezaobilaznog srpskog platna. Proces izrade bio je zahtevan; za samo jednu vezenu haljinu potrebno je desetak dana rada veštih ruku više majstorica.

Pored estetske vrednosti, kolekcija „Nana“ ima i dublji društveni značaj – afirmaciju ženskog preduzetništva na selu. Kroz primenu složenih tehnika poput zlatoveza i tkanja, članice udruženja nastoje da motivišu mlađe žene da savladaju ove zanate.

„Zlatovez i tkanje se ne uče za jedan dan. Neophodno je da neko te tehnike pokaže mladim ženama kako bi one mogle da nastave dalje. Vrlo je bitno negovati tradiciju, jer narod bez nje ne postoji“, poručila je Slavica Polić, zastupnica udruženja.

Svaki komad prikazan u Narodnom muzeju bio je autentičan, nosiv i moderan, dokazujući da kulturno nasleđe i te kako ima svoje mesto u savremenom odevanju.

Reviji je prisustvovao i gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović i drugi zvaničnici Grada Pančeva.

