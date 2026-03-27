Pretio policiji: Optužni predlog protiv muškarca iz Karlovca

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv B. H. (1986) iz Banatskog Karlovca, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Kako se navodi, okrivljenom se stavlja na teret da je 31. januara 2026. godine u Alibunaru, u stanju bitno smanjene uračunljivosti usled alkoholisanosti i upotrebe sedativa, telefonom uputio ozbiljne pretnje policijskim službenicima S. S. (1971) iz Lokava i P. M. (1993) iz Vršca, da će baciti bombu na policijsku stanicu.

Pretnje je, kako se sumnja, ponovio i po dolasku u prostorije policije, čime je kod oštećenih izazvao osećaj ugroženosti i straha.

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenog osudi na kaznu zatvora u trajanju od osam meseci, kao i da mu izrekne meru bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara.

Takođe je predloženo da mu se produži pritvor do završetka glavnog pretresa, jer, kako se navodi, postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od ponavljanja krivičnog dela.

