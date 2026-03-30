Upis u vrtiće „Dečja radost” počinje 1. aprila: Prijave isključivo elektronski

Konkurs za upis dece u objekte Predškolske ustanove „Dečja radost” u Pančevu počinje u ponoć, 1. aprila, i trajaće do kraja meseca. Roditelji će prijave podnositi putem portala e-Uprava, zbog čega je neophodno da blagovremeno otvore svoj korisnički nalog, prenosi RTV Pančevo.

Direktorka ustanove, Ilijana Mišković, naglašava da je elektronsko prijavljivanje jedini način konkurisanja. Pre samog procesa, roditelji bi trebalo da na zvaničnom sajtu „Dečje radosti” provere dostupnost slobodnih mesta po objektima, jer se broj slobodnih kapaciteta razlikuje od vrtića do vrtića.

Prioritet za predškolce

Poseban fokus ove godine je na obaveznom pripremnom predškolskom programu. Za decu koja naredne godine polaze u školu obezbeđeno je više od 330 slobodnih mesta u poludnevnom boravku, a upis za ovu kategoriju je obavezan.

Važni datumi: 1. april (ponoć): Početak podnošenja prijava preko portala e-Uprava.

30. april: Poslednji dan za slanje prijava.

Prva nedelja juna: Objavljivanje spiska upisane dece na sajtu ustanove.

Iz ustanove apeluju na roditelje da pažljivo popune dokumentaciju i prate uputstva na portalu kako bi proces protekao bez zastoja.

