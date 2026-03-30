Uskoro izgradnja podzemnog transportnog gasovoda Pančevo – Kovin – Smederevo

Na obalama Dunava, između Kovina i Smedereva, priprema se početak jednog od najvažnijih energetskih infrastrukturnih projekata za Srbiju – rekonstrukcija i izgradnja transportnog gasovoda RG-10 Pančevo – Smederevo, deonica prelaz Dunava između Kovina i Smedereva, piše eKapija.

Resorno ministarstvo je na zahtev investitora, JP Srbijagasa, donelo rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu ovog projekta, koji će kod Kovina zaroniti 10 metara ispod Dunava, a izroniti na smederevskoj strani. To je, praktično, jedan od poslednjih neophodnih uslova da bageri izađu na teren.

Gradnja ovog gasovoda predstavlja energetski rečni „autoput“ koji će spojiti Južni Banat i Podunavlje u jedinstven sistem. Ovaj projekat, čija je vrednost procenjena na desetine miliona evra, predstavlja strateški odgovor na decenijske izazove snabdevanja najvećih industrijskih centara zemlje.

Spajanjem Pančeva i Smedereva ovom deonicom, Srbija praktično cementira sudbinu svojih industrijskih giganata. Za Pančevo, ovo je garancija da će Rafinerija i Petrohemija imati stabilan dotok gasa čak i u najtežim kriznim vremenima, dok za smederevsku Železaru ovaj energent znači opstanak u trci na svetskom tržištu.

Ujedno, projekat predstavlja i ključnu kariku u energetskom lancu Srbije jer će biti deo Balkanskog toka, čime Srbija postaje nezaobilazno energetsko čvorište jugoistočne Evrope, a Kovin i Smederevo ovim projektom izlaze iz lokalnih okvira i postaju tačke na globalnoj mapi energetske bezbednosti.

Stari nadzemni transportni gasovod RG-10, cevni most dug 1.760 metara kojim je gas decenijama tekao spajajući Banat sa centralnom Srbijom, trenutno je van funkcije, jer je usled elementarne nepogode most pretrpeo strukturna oštećenja koja su ga učinila nepouzdanim za transport gasa pod visokim pritiskom, i on će biti demontiran.

Stoga je Vlada u novembru 2023. donela odluku da se nova energetska veza preseli u dubinu. Projekat je proglašen za objekat od opšteg društvenog interesa, a plan predviđa da nova gasna magistrala zaroni minimalno 10 metara ispod najniže kote rečnog dna Dunava, čime će postati praktično neuništiva.

Metoda horizontalnog podbušivanja (HDD) kojom će se cev polagati omogućava preciznost bez ometanja međunarodnog rečnog saobraćaja na Dunavu.

Kako se vidi iz zahteva Srbijagasa koji je izradio Meridijanprojekt iz Novog Sada, radovi će na kovinskoj strani obuhvatiti izgradnju blok-stanice na parceli 10226/2, a trasa zahvata poljoprivredno i šumsko zemljište, kao i odbrambeni nasip (parcele 10224/2, 10733). Stara čistačka mesta na parcelama 10356 i 10358 biće demontirana.

Na smederevskoj strani fokus je na parcelama 1/26 i 501/2 (odbrambeni nasip). Posebno je zanimljiva parcela broj 1/11 koja pripada Lučkom području luke Smederevo, ali iako se u blizini nalaze lučki objekti, investitor garantuje da oni neće biti ugroženi.

Pored toga što budući gasovod garantuje da industrijski giganti nikada ne ostanu bez gasa, on će imati benefite i za okolno stanovništvo – izgradnjom ove deonice naselja poput Bavaništa, Skorenovca i Pločice dobijaju priliku za stabilnu gasifikaciju i masovno gašenje kotlarnica na mazut i ugalj.

