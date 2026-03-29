Aci Lukasu zabranjen ulazak u Geteborg, evo zbo čega

Popularni pevač Aca Lukas zadržan je danas od strane granične policije u Geteborgu, zbog čega mu je onemogućen ulazak u Švedsku i održavanje planiranog koncerta.

Lukas je večeras trebalo da nastupi pred švedskom publikom zajedno sa Stefanom Đurićem Rastom i Amarom Giletom Jašarspahićem. Međutim, dok su njegove kolege bez problema prošle pasošku kontrolu, Lukas je zaustavljen zbog, kako se ispostavilo, propusta u dokumentaciji koju je pripremio organizator događaja.

Povodom neprijatne situacije, pevač se oglasio i potvrdio da su informacije o njegovom zadržavanju tačne:

„Tačno je da nas nisu pustili da održimo nastup zato što je organizator imao neregularne papire. Tužićemo ih jer su nam napravili velike neprijatnosti”, izjavio je Lukas za „Hajp”, dodajući da publika ima puno pravo da zahteva povraćaj novca za kupljene ulaznice.

Iako su preostali izvođači ušli u zemlju, izostanak glavne zvezde večeri razočarao je brojne fanove koji su se okupili u Geteborgu. Pravni tim popularnog pevača već priprema dokumentaciju za pokretanje postupka protiv odgovornih za ovaj skandal.