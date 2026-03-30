Poziv Makedoncima za pripremu izložbe

Počelo je prikupljanje predmeta za izložbu povodom 80 godina doseljavanja Makedonaca u Vojvodinu

Makedonski nacionalni savet upućuje poziv pripadnicima makedonske zajednice u Pančevu da se uključe u pripremu velike izložbe povodom obeležavanja jubileja – 80 godina od doseljavanja Makedonaca u Vojvodinu. Cilj izložbe je da se predstavi bogata istorija, tradicija i porodično nasleđe Makedonaca koji su nakon Drugog svetskog rata naselili područje Vojvodine, posebno Južnog Banata.

Pozivaju se svi građani koji u svojim domovima čuvaju stare narodne nošnje, tradicionalne predmete, fotografije, rukotvorine ili druge vredne uspomene donete iz Makedonije, da dostave fotografije tih predmeta, uz kratak opis i kontakt podatke, na imejl adresu: makedoncivojvodina80@gmail.com.

Odabrani predmeti biće pozajmljeni za potrebe izložbe i predstavljeni široj javnosti, a nakon završetka biće vraćeni vlasnicima.

Uz izložbu će biti pripremljen i katalog u kojem će predmeti biti stručno obrađeni, kao i priče o porodicama koje ih čuvaju, čime se dodatno osvetljava istorija i kontinuitet makedonske zajednice u Vojvodini.

Makedonski nacionalni savet poručuje: ovo je zajednička prilika da sačuvamo i predstavimo našu istoriju, odamo poštovanje našim precima i ostavimo trajno svedočanstvo za buduće generacije – pozivamo vas da budete deo ovog značajnog kulturnog obeležavanja.

(Pančevac / S. T.)

