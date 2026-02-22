Dr Igor Šegan: Alergičnih na polen sve više

Otorinoralingolog savetuje kako se na vreme zaštiti od polenskih alergija - saznajte i na koje telefone zakazati pregled u Zavodu „Pančevac”

Neke vrste drveća već su počele da cvetaju, ali one s najvećim alergenim potencijalom tek stižu, tako da bi trebalo što pre otpočeti s pripremama, upozorava i doktor Igor Šegan, otorinolaringolog iz Opšte bolnice Pančevo, koji radi i kao lekar u Zavodu „Pančevac”.

• Ljudi koji su alergični na polene biljaka, posebno drveća, mogu da očekuju teškoće već u martu. Da li je s obzirom na to potrebno da već počnu sa uzimanjem antihistaminika?

– Svakako. Stručnjaci preporučuju uzimanje antihistaminika pre početka sezone polena, to jest cvetanja. Ovaj pristup je poznat kao „preventivno lečenje” i omogućava leku da blokira receptore histaminika pre nego što dođe do masovne inflamatorne reakcije u telu. Naravno da bi trebalo znati na koji polen postoji senzibilizacija, što se utvrđuje testiranjem, te u skladu s tim prilagoditi i prevenciju.

• Šta se uopšte savetuje ljudima koji su alergični na polen i u kojim slučajevima treba da se obrate i lekaru?

– Pacijenti koji imaju sezonske alergijske reakcije na polen trebalo bi da započnu terapiju antihistaminicima jednu ili dve nedelje pre očekivanog vremena kada se simptomi alergije obično javljaju. Ali trebalo bi da se jave i lekaru koji će ordinirati adekvatnu terapiju i sprovesti lečenje. Time će ublažiti simptome uzrokovane alergenom polena, kao što su svrab kože, nadražaj u predelu očiju, kijavica, zapušenost i curenje nosa, kašalj i otežano disanje. Mogu da se obrate radi lečenja i nama u Zavodu „Pančevac” pošto u okviru lečenja raznih otorinolaringoloških bolesti tretiramo i alergije.

• Da li i otorinolaringolozi, kojima se, pored alergologa, pacijenti često obraćaju zbog respiratornih tegoba uzrokovanih polenskom alergijom, primećuju promene poslednjih godina, bilo da su u pitanju reakcije ili učestalost alergija?

– U poslednjim decenijama prisutan je značajan porast alergijskih reakcija na polen, kako u svetu tako i kod nas. Svaka četvrta ili peta osoba u Srbiji suočava se sa simptomima polenske alergije. Smatra se da su razlozi multifaktorni, a najčešće se navode klimatske promene, tople zime, ranija proleća, zagađenje vazduha… Sve to zajedno utiče na znatan porast broja alergičnih osoba na polene, posebno u urbanim sredinama.

(Pančevac)

