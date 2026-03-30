Isplata penzija za mart: Objavljeni svi ključni datumi

Prema zvaničnom kalendaru Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), isplata martovskih penzija počeće u četvrtak, 2. aprila.

Redosled isplate po kategorijama:

Samostalne delatnosti: Isplata počinje 2. aprila za sve korisnike, bez obzira na način isporuke.

Vojni i poljoprivredni penzioneri:

4. aprila – korisnici koji primanja dobijaju preko tekućih računa.

6. aprila – korisnici kojima penzije stižu na kućne adrese ili ih podižu na poštanskim šalterima.

Zaposleni: Kao najbrojnija grupa, poslednji dobijaju novac, a isplata počinje 9. aprila.

Iznosi martovskih penzija ostaju isti kao i prethodnog meseca. Prema poslednjim podacima, prosečna februarska penzija iznosila je 56.847 dinara.

