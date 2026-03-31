Od 1. aprila putarina na obilaznici oko Beograda od 120 do 480 dinara po deonici

Na obilaznici oko Beograda 1. aprila počeće obavezna elektronska naplata putarine za vozila IV kategorije, odnosno teška teretna vozila, a ona će se kretati od 120 do 480 dinara po deonici.

Prema cenovniku koji je usvojio Nadzorni odbor Puteva Srbije, cena za deonicu Batajnica – Beograd iznosiće 340 dinara, za deonicu Beograd – Surčin 120 dinara, Surčin – Surčin jug takođe 120 dinara a za deonicu Surčin jug – Ostružnica 290 dinara, rečeno je Tan‌jugu u Putevima Srbije.

Za deonicu Ostružnica – Orlovača cena će biti 480 dinara, Orlovača – Avala 390 dinara, Avala – Bubanj Potok 130 dinara.

Iste cene važiće i u obrnutom, odnosno smeru B.

Putarina će, kako je ranije saopšteno iz JP “Putevi Srbije“, moći da se plaća isključivo upotrebom TAG uređaja, tzv. bezbarijernim sistemom naplate.

Za registrovane korisnike „Toll4All“ TAG uređaja plaćanje putarine na delu obilaznice oko Beograda biće automatski omogućeno.

Potrebno je da korisnici koji poseduju pripejd ili postpejd TAG uređaj, registruju uređaj na sajtu “toll4all.com“.

Vlasnici ovih pripejd ili postpejd uređaja plaćaće putarinu na delu obilaznice preko registrovane platne kartice, a ostale puteve pod naplatom plaćaćete na dosadašnji način.

TAG uređaj može se kupiti na sajtu toll4all.com ili na prodajnim mestima ovlašćenih distributera.

