​Gradi se nova marina u Beogradu na vodi

U okviru projekta Beograd na vodi gradi se nova marina – BW Marina, koja će imati 117 vezova i biće smeštena na desnoj obali Save van njenog glavnog toka, saopštila je kompanija Beograd na vodi.

Izgradnjom marine obezbeđuju se optimalni uslovi za sigurno pristajanje i zaštitu plovila tokom cele godine, kao i za očuvanje rečnog saobraćaja.

Kako se navodi, sa vodenim delom (akvatorijumom) površine oko 15.500 kvadratnih metara i dodatnih 9.000 kvadratnih metara obalskog prostora, marina će biti pažljivo oblikovan prostor u kojem reka postaje centralni deo svakodnevnog gradskog života.

Dodaje se da će se u središtu marine nalaziti savremeni jahting klub, u okviru kojeg će biti restoran kao i otvoreni bazen.

Promenada će biti direktno povezana sa obalskim delom marine, omogućavajući kontinuiranu šetnju duž Save i stvarajući prirodnu vezu između reke, javnih prostora i budućih sadržaja u okruženju.

Marina će biti povezana sa trgom ispred buduće zgrade Opere, a biće okružena i parkovima, drvoredima i Sava promenadom.

Novi deo Beograda na vodi, kako se navodi, pružiće gradu i obilje kulturnih sadržaja i kultna Hala 1 Beogradskog sajma postaće dom prve srpske Opere.

Razvoj BW Marine deo je šire vizije daljeg unapređenja savskih obala i njihovog otvaranja ka građanima, prenosi Tanjug.

(Pančevac)